Morengo. È stato rilasciato in questi giorni il permesso di costruire per il primo lotto dell’insediamento produttivo in località Maggiolina, a cura di Techbau. Dopo la sottoscrizione della convenzione urbanistica, la società ha depositato una fideiussione da 2 milioni di euro a garanzia degli standard di qualità delle opere. La struttura, che potrà essere destinata al comparto logistico-produttivo, sorgerà non lontano dall’autostrada Brebemi, a circa 3,5 chilometri dal casello di Bariano. L’edificio sarà predisposto per ospitare fino a un massimo di quattro comparti logistici indipendenti con relativi blocchi uffici e servizi, oltre a un locale di custodia e sorveglianza a servizio dell’intero complesso e a un fabbricato dedicato ai trasportatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Morengo, via libera al nuovo insediamento produttivo in località Maggiolina