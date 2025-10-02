Monza spegne le slot machine | ecco quando le macchinette non possono funzionare
A Monza la lotta alla ludopatia passa anche attraverso l’orologio. Il sindaco Paolo Pilotto, attraverso un’ordinanza, spegne le macchinette presenti nelle sale autorizzate dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Tutti i giorni, festivi compresi.La piaga della ludopatiaUna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Rho, il sindaco spegne le slot machine: vietato giocare per 6 ore al giorno - Fenomeno fuori controllo, ridotti gli orari di apertura delle sale scommesse e l’uso delle macchinette nei locali. Segnala ilgiorno.it