Monza si blocca per Flotilla | oggi maxi corteo domani sciopero generale

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se bloccano la Flottilla, blocchiamo tutto”: anche Monza scende di nuovo in piazza a difesa di Flotilla. Un maxi corteo quello in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle 17 nel capoluogo brianzolo. Concentramento in piazza Castello e poi il serpentone si snoderà lungo le vie del centro. Numerose. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - blocca

L’asfalto si solleva in mezzo alla strada e blocca un autobus: traffico in tilt e vie allagate a Monza

monza blocca flotilla oggiLa Cgil in piazza a Monza: “Garantire la sicurezza della Flotilla e fermare i crimini a Gaza” - Centinaia di partecipanti, tra cui Anpi, altre sigle sindacali e partiti, hanno marciato nel centro storico al grido di “Free Gaza” chiedendo il cessate il fuoco e la consegna degli aiuti umanitari. Secondo mbnews.it

Monza risponde all’appello. Piazza piena per la pace - Nel cuore della città, in piazza Citterio, gremita ieri di cittadini e associazioni, si è svolta la manifestazione indetta dalla Cgil Monza e Brianza in sostegno ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Blocca Flotilla Oggi