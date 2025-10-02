Monza si blocca per Flotilla | oggi maxi corteo domani sciopero generale

“Se bloccano la Flottilla, blocchiamo tutto”: anche Monza scende di nuovo in piazza a difesa di Flotilla. Un maxi corteo quello in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle 17 nel capoluogo brianzolo. Concentramento in piazza Castello e poi il serpentone si snoderà lungo le vie del centro. Numerose. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - blocca

L’asfalto si solleva in mezzo alla strada e blocca un autobus: traffico in tilt e vie allagate a Monza

Strade allagate e traffico paralizzato a Monza: il maltempo ha messo in ginocchio la città. L’asfalto si è sollevato, bloccando un autobus e costringendo la polizia locale a chiudere la strada. Diversi tombini sono esplosi per la pressione dell’acqua e in molte abi - facebook.com Vai su Facebook

#Monzanews #monzasport Al centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini è pronta la nuova pista da atletica regolamentare da 400 metri! Dopo il campo da rugby - ultimato nel settembre 2024 - si è chiusa così la “fase 2” del progetto finanziato interamente d - X Vai su X

La Cgil in piazza a Monza: “Garantire la sicurezza della Flotilla e fermare i crimini a Gaza” - Centinaia di partecipanti, tra cui Anpi, altre sigle sindacali e partiti, hanno marciato nel centro storico al grido di “Free Gaza” chiedendo il cessate il fuoco e la consegna degli aiuti umanitari. Secondo mbnews.it

Monza risponde all’appello. Piazza piena per la pace - Nel cuore della città, in piazza Citterio, gremita ieri di cittadini e associazioni, si è svolta la manifestazione indetta dalla Cgil Monza e Brianza in sostegno ... Come scrive ilgiorno.it