Monza in fiore edizione autunnale

Il centro si colora della magia d'autunno. Sabato 4 e domenica 5 ottobre il centro storico ospiterà infatti la prima edizione di Monza in fiore - fall edition, il nuovo capitolo autunnale dell’evento che da quattro anni anima la città nella sua edizione primaverile, a maggio.La manifestazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza in Fiore scopre l’autunno. Un fine settimana tra foglie e zucche

MONZA IN FIORE – FALL EDITION Il 4 e 5 ottobre 2025 il cuore di Monza si trasforma in un giardino d'autunno! Tra fiori, installazioni, workshop creativi, musica dal vivo, laboratori per grandi e piccoli e tanta magia… vi aspettiamo in Piazza Roma

Sabato 4 e domenica 5 ottobre il centro storico ospiterà infatti la prima edizione di Monza in fiore

Le due giornate saranno arricchite da alcuni momenti speciali: l'esposizione di due Ape car del Vespa Club Monza decorate con zucche e fiori dall'artista Shirin, le performance degli artisti di strada