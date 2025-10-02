Monza-Catanzaro settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre vogliono superarsi per cambiare un avvio stagionale che doveva essere diverso. Monza-Catanzaro si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli occupano il nono posto con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un percorso non proprio lineare, segnato da qualche alto e basso di troppo. Va da sè che la squadra di Bianco dovrà dare di più se vuole ambire a ritornare in massima serie. I calabresi si sono ormai sistematicamente abbonati al pareggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: monza - catanzaro
Full time Serie B Empoli 1-1 AS Monza Carrarese 0-0 Modena Sampdoria 0-0 Catanzaro Pescara Calcio 1-1 Sudtirol #SerieBKT #Ceeyarh - facebook.com Vai su Facebook
Monza - Catanzaro Serie B, 7ª giornata: al via la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti - X Vai su X
Pagelle Sampdoria-Catanzaro: regna l'equilibrio, sesto pari per i calabresi, Doria contestata e in crisi - Serie BKT 2025/26, sesta giornata: vittoria rimandata per Catanzaro e Sampdoria, blucerchiati escono dal campo tra i fischi. Segnala sport.virgilio.it
Pronostici Monza-Sampdoria: le scommesse sulla 4° giornata di Serie B del 20 settembre 2025 - Analisi, formazioni, guida tv, quote e scommesse 4° giornata Serie B. Lo riporta betitaliaweb.it