Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre vogliono superarsi per cambiare un avvio stagionale che doveva essere diverso. Monza-Catanzaro si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli occupano il nono posto con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un percorso non proprio lineare, segnato da qualche alto e basso di troppo. Va da sè che la squadra di Bianco dovrà dare di più se vuole ambire a ritornare in massima serie. I calabresi si sono ormai sistematicamente abbonati al pareggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monza-Catanzaro, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla