Monza bloccata per il corteo pro Flotilla | i manifestanti sfilano lungo i viali traffico in tilt
Il ritrovo davanti al Binario 7 in via Turati e poi il lungo serpentone con le bandiere della Palestina ha sfilato bloccando il traffico delle maggiori arterie, proprio nelle ore di punta. Un corteo ordinato e pacifico formato da oltre un migliaio di manifestanti (il dato ufficiale non è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
