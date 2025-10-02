Monti Tifatini stop alle cave | passa l' emendamento in Regione
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato l’emendamento a firma del presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero al Disegno di legge “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattive. Modifiche alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
