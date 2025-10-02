Monti e Coveri tornano in pista con il singolo dance Only You
Ritmi contemporanei e nostalgia degli anni d’oro dei club si incontrano in “Only You”, il nuovo singolo che vede di nuovo insieme Max Monti e Claudio Coveri. Dal 3 ottobre, per RNC Music, la coppia di producer riaccende la pista unendo melodia pop e pulsazioni dance in un brano pensato per tutte le generazioni. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: monti - coveri
La Dispensa dei Monti Lattari - facebook.com Vai su Facebook
I Clench tornano in pista... - *UCK records è lieta di annunciare il ritorno sulla scena nazionale degli stoner- Si legge su rockit.it