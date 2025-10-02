Montevarchi Polemiche su Gaza Il consigliere Cuzzoni replica alla maggioranza
Arezzo, 02 ottobre 2025 – "Ho letto con attenzione il comunicato diffuso dai gruppi di maggioranza in risposta alle mie dichiarazioni sulla guerra in Medio Oriente. Non accetto che mi si accusi di dire bugie: ciò che ho espresso non sono invenzioni, ma differenze politiche profonde emerse chiaramente in Consiglio comunale". Queste le parole del consigliere comunale del Partito Democratico Samuele Cuzzoni dopo l'accesa discussione su quanto sta accadendo a Gaza durante l'ultima seduta del parlamentino cittadino. "La verità è semplice - ha proseguito Cuzzoni - la maggioranza ha scelto di approvare un ordine del giorno che, pur citando risoluzioni ONU e condannando in modo generico le violenze, non prevede alcun impegno concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
