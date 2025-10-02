Montevarchi Bufera in consiglio comunale su Gaza La maggioranza all’attacco

Arezzo, 2 ottobre 2025 – I gruppi di maggioranza del Comune di Montevarchi hanno diffuso una dura replica alle dichiarazioni pubblicate sui social dal Consigliere Cuzzoni nella giornata di ieri, relative alla situazione in Israele e Gaza. Prima Montevarchi con Claudio Rossi, Fratelli d’Italia con Luciana Scancariello, Lista Silvia Sindaco con Rita Badii e Forza Italia Lista Indipendente con Alessia Salvi contestano l’autoproclamazione del collega come “dalla parte giusta della storia”, definendola una semplificazione che impedisce un confronto critico e sereno: “Dichiarare la propria ragione a prescindere chiude di fatto ogni dibattito e impedisce un esame obiettivo”, sottolineano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

