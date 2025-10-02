Montello la Diocesi di Bergamo prende posizione | Non possiamo stare a guardare
Anche la Diocesi di Bergamo prende posizione nel dibattito intorno al progetto dell’inceneritore a Montello. In una lettera indirizzata ai parroci i coordinatori di 10 Comunità Ecclesiali del territorio di Bergamo, dall’Alta Val Seriana all’Isola bergamasca affermano di “ritenere importante che anche le parrocchie siano informate su quanto sta accadendo affinchè possano riflettere con responsabilità”. “La cura del creato, la tutela della salute pubblica e la promozione della giustizia ambientale sono temi che interpellano la nostra missione pastorale e per i quali siamo chiamati ad assumere un ruolo di responsabilità – prosegue la nota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: montello - diocesi
