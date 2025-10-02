Monteforte Irpino ultimo saluto all’avvocato Giuseppe Iannaccone

Si svolgeranno questa mattina, alle ore 10, nella chiesa di San Nicola di Bari a Monteforte Irpino, i funerali dell’avvocato Giuseppe Iannaccone, civilista appartenente al foro di Avellino.Iannaccone, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Avellino dal 1967 e Cassazionista dal 1991, è deceduto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

