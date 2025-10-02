Montalbano vince il confronto con Io Canto Family i dati Auditel del 1 Ottobre 2025
risultati auditel del 1 ottobre 2025: montalbano prevale su io canto family. Le statistiche di ascolto della serata del 1 ottobre 2025 evidenziano come la replica de Il Commissario Montalbano abbia ottenuto risultati superiori rispetto a Io Canto Family. La serie, trasmessa in replica, ha conquistato una quota di mercato del 16,5%, dimostrando ancora una volta la forza del personaggio e della produzione. Al contrario, il talent condotto da Michelle Hunziker si è fermato al 15,9%, con un margine minimo ma significativo considerando che si tratta di puntate rieditate per celebrare il centenario di Andrea Camilleri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: montalbano - vince
‘La Ruota della Fortuna’ vince ancora con il 25,3% di share. Alla Rai la prima serata con ‘Il Commissario Montalbano’
Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time
Ascolti TV | Martedì 30 Settembre 2025. Vince ancora Montalbano in replica (18.5%), Bova cala al 14.4%
ASCOLTI TV La replica di #Montalbano vince di un soffio con 2.522.000 16.5% #IoCantoFamily 2.345.000 15.9% Cinque Minuti 4.038.000 20.2% VICINISSIMI IN ACCESS #AffariTuoi 4.501.000 21.8% Gira La Ruota 4.073.000 20.1% #LaRuotadellaFortuna - X Vai su X
#AscoltiTV | Martedì 30 Settembre 2025. Vince ancora Montalbano in replica (18.5%), Bova cala al 14.4%. De Martino (22.2%) si riavvicina a Scotti (23.8%) - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv ieri (1 ottobre): Montalbano pigliatutto e Michelle Hunziker incassa, De Martino sempre più vicino a Scotti - Il commissario vince in prima serata col 16,5% di share, Io Canto Family al 15,9%, bene Federica Sciarelli, De Martino vicino a Scotti: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it
Michelle Hunziker, l’inaspettato scivolone: la rivelazione che nessuno si aspetta - La trasmissione condotta da Michelle Hunziker è stata seguita da poco più di 2 milioni di spettatori, con uno share pari al 15,20%. Secondo donnaglamour.it