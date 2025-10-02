montalbano vince il confronto con io canto family i dati auditel del 1 ottobre 2025

risultati auditel del 1 ottobre 2025: montalbano prevale su io canto family. Le statistiche di ascolto della serata del 1 ottobre 2025 evidenziano come la replica de Il Commissario Montalbano abbia ottenuto risultati superiori rispetto a Io Canto Family. La serie, trasmessa in replica, ha conquistato una quota di mercato del 16,5%, dimostrando ancora una volta la forza del personaggio e della produzione. Al contrario, il talent condotto da Michelle Hunziker si è fermato al 15,9%, con un margine minimo ma significativo considerando che si tratta di puntate rieditate per celebrare il centenario di Andrea Camilleri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

