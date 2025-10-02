Montalbano vince il confronto con Io Canto Family i dati Auditel del 1 Ottobre 2025

Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

risultati auditel del 1 ottobre 2025: montalbano prevale su io canto family. Le statistiche di ascolto della serata del 1 ottobre 2025 evidenziano come la replica de Il Commissario Montalbano abbia ottenuto risultati superiori rispetto a Io Canto Family. La serie, trasmessa in replica, ha conquistato una quota di mercato del 16,5%, dimostrando ancora una volta la forza del personaggio e della produzione. Al contrario, il talent condotto da Michelle Hunziker si è fermato al 15,9%, con un margine minimo ma significativo considerando che si tratta di puntate rieditate per celebrare il centenario di Andrea Camilleri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

montalbano vince il confronto con io canto family i dati auditel del 1 ottobre 2025

© Jumptheshark.it - Montalbano vince il confronto con Io Canto Family, i dati Auditel del 1 Ottobre 2025

In questa notizia si parla di: montalbano - vince

‘La Ruota della Fortuna’ vince ancora con il 25,3% di share. Alla Rai la prima serata con ‘Il Commissario Montalbano’

Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time

Ascolti TV | Martedì 30 Settembre 2025. Vince ancora Montalbano in replica (18.5%), Bova cala al 14.4%

montalbano vince confronto ioAscolti tv ieri (1 ottobre): Montalbano pigliatutto e Michelle Hunziker incassa, De Martino sempre più vicino a Scotti - Il commissario vince in prima serata col 16,5% di share, Io Canto Family al 15,9%, bene Federica Sciarelli, De Martino vicino a Scotti: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it

montalbano vince confronto ioMichelle Hunziker, l’inaspettato scivolone: la rivelazione che nessuno si aspetta - La trasmissione condotta da Michelle Hunziker è stata seguita da poco più di 2 milioni di spettatori, con uno share pari al 15,20%. Secondo donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Montalbano Vince Confronto Io