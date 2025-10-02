Monster – La storia di Ed Gein cosa ha fatto Ed Gein? la terribile storia vera dietro la serie Netflix

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix torna a indagare i grandi casi criminali per la terza stagione della serie antologica Monster. Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la nuova stagione sarà incentrata su Ed Gein, il famigerato “Macellaio di Plainfield”, interpretato da Charlie Hunnam. “ Volevo avvicinarmi il più possibile alla persona che era Ed, per rendergli giustizia e dare autenticità alla sua storia”, ha dichiarato l’attore a Tudum. “ Sarà un’esplorazione umana, tenera e risoluta di chi era Ed e di ciò che ha fatto, ma concentrata più sulla persona che sui suoi crimini ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monster - storia

Monster svela l’attrice che interpreterà una celebre assassina della storia

Monster stagione 3: data di uscita de la storia di ed gein svelata

La storia di Ed Gein | Charlie Hunnam nella nuova stagione di Monster

monster 8211 storia geinMonster – La storia di Ed Gein, cosa ha fatto Ed Gein? la terribile storia vera dietro la serie Netflix - La storia vera di Ed Gein: il “Macellaio di Plainfield” dietro a Monster di Netflix. Da cinefilos.it

monster 8211 storia gein“Monster: Sono Ed Gein” – Il nuovo capitolo della serie true crime di Ryan Murphy arriva su Netflix - La terza stagione della serie antologica “Monster”, creata da Ryan Murphy, arriva su Netflix nell’ottobre 2025 con un nuovo inquietante protagonista: Ed Gein, considerato uno dei serial killer più dis ... Si legge su spettegolando.it

Cerca Video su questo argomento: Monster 8211 Storia Gein