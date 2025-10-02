Monster – La storia di Ed Gein cosa ha fatto Ed Gein? la terribile storia vera dietro la serie Netflix

Netflix torna a indagare i grandi casi criminali per la terza stagione della serie antologica Monster. Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la nuova stagione sarà incentrata su Ed Gein, il famigerato “Macellaio di Plainfield”, interpretato da Charlie Hunnam. “ Volevo avvicinarmi il più possibile alla persona che era Ed, per rendergli giustizia e dare autenticità alla sua storia”, ha dichiarato l’attore a Tudum. “ Sarà un’esplorazione umana, tenera e risoluta di chi era Ed e di ciò che ha fatto, ma concentrata più sulla persona che sui suoi crimini ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it