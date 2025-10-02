Monitoraggio degli incidenti stradali in prefettura riunione dell’Osservatorio provinciale

Reggiotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Palazzo di Governo, convocata dalla prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, si è tenuta nei giorni scorsi una riunione dell'Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sull'incidentalità stradale. All’incontro hanno preso parte le forze dell’ordine, il dirigente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monitoraggio - incidenti

monitoraggio incidenti stradali prefetturaIncidenti stradali in calo nel Reggino: di meno anche morti e feriti - Gli incidenti stradali nel reggino, nel primo semestre di quest’anno sono diminuiti dai 1. Si legge su cn24tv.it

monitoraggio incidenti stradali prefetturaReggio Calabria, in Prefettura la riunione dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale - I dati hanno evidenziato una lieve diminuzione dei sinistri, passati dai 1. Da reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Monitoraggio Incidenti Stradali Prefettura