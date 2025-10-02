Monitoraggio degli incidenti stradali in prefettura riunione dell’Osservatorio provinciale

Nel Palazzo di Governo, convocata dalla prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, si è tenuta nei giorni scorsi una riunione dell'Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sull'incidentalità stradale. All’incontro hanno preso parte le forze dell’ordine, il dirigente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it