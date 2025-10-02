Monica Bellucci e Tim Burton | un dolce addio
. Un addio raccontato con eleganza. Monica Bellucci ha scelto le parole della delicatezza per parlare della fine della sua storia con Tim Burton. In un’intervista esclusiva a Vogue Italia del 21 settembre 2025, l’attrice italiana ha rivelato la separazione dal regista visionario con cui aveva intrecciato una relazione nel 2022. “Avrà sempre un posto unico nel mio cuore”. “Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore”, ha dichiarato Monica. Una frase che racchiude la malinconia di un amore finito e ammirato da molti, ma anche la maturità di chi sceglie di custodire il ricordo con rispetto, senza rinnegare nulla. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: monica - bellucci
VIDEO / Tim Burton e Monica Bellucci, relazione finita dopo due anni
Casting online per il film "Ketticè" con Monica Bellucci: ecco i requisiti per partecipare
Monica Bellucci: «Le mie figlie mi hanno insegnato cosa significa amare in maniera incondizionata. Un dono che dura una vita intera»
Buon compleanno a Monica Bellucci (Città di Castello, 30 settembre 1964) - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno alla meravigliosa Monica Bellucci, icona della bellezza italiana http://raiplayradio.it/audio/2020/09/Pezzi-da-90-Monica-Bellucci-una-perla-italiana-bf21581b-380f-4e34-a8b5-93f96d0ddc5f.html… - X Vai su X
Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Lo riporta vanityfair.it
Monica Bellucci, il successo con Maléna, le nozze con Vincent Cassel, l'addio a Tim Burton: «Bruce Willis? Mi sentivo protetta. Le rughe? Non mi vergogno» - Monica Bellucci festeggia un compleanno speciale, reduce dall'annuncio della fine della relazione con il regista americano Tim Burton. Da leggo.it