Monica Bellucci e Tim Burton | un dolce addio

Un addio raccontato con eleganza. Monica Bellucci ha scelto le parole della delicatezza per parlare della fine della sua storia con Tim Burton. In un'intervista esclusiva a Vogue Italia del 21 settembre 2025, l'attrice italiana ha rivelato la separazione dal regista visionario con cui aveva intrecciato una relazione nel 2022. "Avrà sempre un posto unico nel mio cuore". "Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore", ha dichiarato Monica. Una frase che racchiude la malinconia di un amore finito e ammirato da molti, ma anche la maturità di chi sceglie di custodire il ricordo con rispetto, senza rinnegare nulla.

