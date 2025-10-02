Mondiali Under 20 Italia rimontata | da 2-0 a 2-2 contro Cuba Pesa l’espulsione di Iddrissou
2025-10-01 22:01:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Gli azzurrini pareggiano al secondo appuntamento dei Mondiali: da 2-0 a 2-2 complice anche il rosso a Iddrissou Brutto pareggio per l’ Italia Under 20 alla seconda partita dei Mondiali di categoria in Cile. Gli azzurrini di Carmine Nunziata si fanno rimontare sul 2-2 da Cuba, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di 2-0. Nel primo tempo goal del difensore dell’Az Alkmaar Andrea Natali e dell’attaccante dell’Inter Jamal Iddrissou, poi espulso per doppia ammonizione. Proprio questo episodio cambia l’inerzia della partita, che la nazionale cubana riprende con due rigori di Camejo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: mondiali - under
Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”
Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”
Mondiali di iQFOil, Nicolò Renna conquista un super bronzo in Danimarca
Stasera in campo l’Italia Under 20 per la seconda gara dei Mondiali - facebook.com Vai su Facebook
Cremaschi trascinatore degli USA ai Mondiali Under 20: tripletta e doppio assist per il giocatore del Parma - X Vai su X
Mondiali U20, l’Italia si butta via con Cuba: da 2-0 a 2-2 e ottavi rimandati - Dopo l'esordio vincente, gli Azzurrini in 10 per metà gara subiscono nel finale la rete del pareggio e sprecano l'occasione di passare il turno ... Da tuttosport.com
Pagina 0 | Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario - Tutto sulla partita del Mondiale di categoria che si sta svolgendo in Cile: le possibili formazioni di Nunziata e Pereira ... Secondo corrieredellosport.it