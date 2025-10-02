Mondiali Under 20 Italia rimontata | da 2-0 a 2-2 contro Cuba Pesa l’espulsione di Iddrissou

2025-10-01

2025-10-01 22:01:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Gli azzurrini pareggiano al secondo appuntamento dei Mondiali: da 2-0 a 2-2 complice anche il rosso a Iddrissou Brutto pareggio per l’ Italia Under 20 alla seconda partita dei Mondiali di categoria in Cile. Gli azzurrini di Carmine Nunziata si fanno rimontare sul 2-2 da Cuba, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di 2-0. Nel primo tempo goal del difensore dell’Az Alkmaar Andrea Natali e dell’attaccante dell’Inter Jamal Iddrissou, poi espulso per doppia ammonizione. Proprio questo episodio cambia l’inerzia della partita, che la nazionale cubana riprende con due rigori di Camejo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: mondiali - under

