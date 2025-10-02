Mondiali Paralimpici Ambra è sempre magica

Ambra Sabatini si è ripresa la sua meritata corona. A poco più di un anno dalle Paralimpiadi di Parigi l’atleta portoercolese si è ripresa ciò che le era stato ’scippato’ a pochi metri dal traguardo. Stavolta è andata esattamente come doveva andare, con la più forte che ha conquistato la medaglia d’oro iridata ai Campionati del Mondo Paralimpici a Nuova Delhi, in India, al ’Jawaharlal Nehru Stadium’. La delusione di martedì, con il nono posto nel salto in lungo con tre nulli su tre, non l’ha fermata nella gara più attesa, quella di ieri dei 100 metri nella categoria ’ T63 ’. Quella in cui detiene ancora il record del mondo, ottenuto ai Mondiali del 2023 (con il tempo di 13,98). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

