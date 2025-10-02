Mondiali Paralimpici Ambra è sempre magica

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambra Sabatini si è ripresa la sua meritata corona. A poco più di un anno dalle Paralimpiadi di Parigi l’atleta portoercolese si è ripresa ciò che le era stato ’scippato’ a pochi metri dal traguardo. Stavolta è andata esattamente come doveva andare, con la più forte che ha conquistato la medaglia d’oro iridata ai Campionati del Mondo Paralimpici a Nuova Delhi, in India, al ’Jawaharlal Nehru Stadium’. La delusione di martedì, con il nono posto nel salto in lungo con tre nulli su tre, non l’ha fermata nella gara più attesa, quella di ieri dei 100 metri nella categoria ’ T63 ’. Quella in cui detiene ancora il record del mondo, ottenuto ai Mondiali del 2023 (con il tempo di 13,98). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mondiali paralimpici ambra 232 sempre magica

© Sport.quotidiano.net - Mondiali Paralimpici. Ambra è sempre magica

In questa notizia si parla di: mondiali - paralimpici

Scherma, verso i Mondiali Paralimpici di Iksan 2025: l’Italia si prepara a Tirrenia con un gruppo giovane e ambizioso

Mondiali paralimpici di scherma, Bebe Vio debutta come capo delegazione: “Un’emozione grandissima”

Mondiali Paralimpici di scherma, al via Iksan 2025 con sciabola e spada

mondiali paralimpici ambra 232Ambra Sabatini oro ai Mondiali paralimpici - L'atleta toscana vince la finale dei 100 metri in rimonta con una progressione eccezionale e salendo sul gradino più alto del podio a due anni dai Mondiali di parigi ... Riporta rainews.it

mondiali paralimpici ambra 232Mondiali Paralimpici. Ambra &#232; sempre magica - A poco più di un anno dalle Paralimpiadi di Parigi l’atleta portoercolese si è ripresa ciò che le era stato ’scippato’ a pochi metri dal traguardo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Paralimpici Ambra 232