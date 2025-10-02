Mondiali di canoa slalom | niente finale per gli azzurri nel C1 titoli a Gestin e Zwolinska
Ceccon, Barzon e Bertoncelli out in semifinale a Sydney. Ora occhi puntati sulle gare di kayak del 3 ottobre e sul kayak cross di sabato Quarta giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium per i Campionati del Mondo di canoa slalom. L’Italia resta a secco di finali nel C1 maschile e femminile, con l’eliminazione in semifinale di Paolo Ceccon, Martino Barzon, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canoa
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix
Canoa slalom, mondiali Under 23/Juniores: Martino Barzon chiude quinto nella C1 Under 23 Maschile
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi sesto nel kayak cross individuale U23 ai Mondiali di Foix
FORZA AZZURRI Entrano nel vivo i Mondiali di canoa slalom a Sydney, Australia! Questa notte Marta Bertoncelli e altri tre italiani si giocano un posto nelle finali di C1! Obiettivo: andare a medaglia! Dai dai daiiiiiii #ItaliaTeam Federazione Italiana Can - facebook.com Vai su Facebook
FORZA AZZURRI Entrano nel vivo i Mondiali di canoa slalom a Sydney, Australia! Questa notte Marta Bertoncelli e altri tre italiani si giocano un posto nelle finali di C1! Obiettivo: andare a medaglia! Dai dai daiiiiiii #ItaliaTeam @federcanoa - X Vai su X
Canoa slalom, Nicolas Gestin oro nel C1 maschile ai Mondiali. Ceccon e Barzon eliminati in semifinale - Iniziano le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nella canadese ... Scrive oasport.it
LIVE Canoa slalom, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale nel C1, vincono Gestin e Zwolinska - 05 La nostra diretta testuale termina qui, grazie per averci seguito. Come scrive oasport.it