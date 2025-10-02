Mondiali di canoa slalom | niente finale per gli azzurri nel C1 titoli a Gestin e Zwolinska

Ceccon, Barzon e Bertoncelli out in semifinale a Sydney. Ora occhi puntati sulle gare di kayak del 3 ottobre e sul kayak cross di sabato Quarta giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium per i Campionati del Mondo di canoa slalom. L’Italia resta a secco di finali nel C1 maschile e femminile, con l’eliminazione in semifinale di Paolo Ceccon, Martino Barzon, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it