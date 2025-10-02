Mondiali 2026 una partita costa anche 6.700 dollari senza il secondary ticketing
Anche senza la certezza della qualificazione dell’Italia ai Mondiali, i tifosi possono già iniziare a sognare: la Fifa ha aperto la possibilità di acquistare i biglietti per la competizione. I biglietti possono essere acquistati tramite lotteria: chi viene selezionato ottiene la possibilità di comprare i tagliandi senza conoscere in anticipo quali partite seguirà. Il sorteggio definitivo degli incontri avverrà solo a dicembre, momento in cui sarà possibile scegliere gli eventi specifici a cui assistere. Leggi anche: Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times) I prezzi delle partite dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: mondiali - partita
Ungheria-Portogallo (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta alla Puskas Arena?
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: si ritira Antonella Palmisano, bis di Perez! Partita la gara maschile
LIVE Italia-Nuova Zelanda 9-8, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!
Amaro pareggio per l’Italia Under 20 di Nunziata nella seconda partita dei Mondiali di categoria: in vantaggio 2-0 si sono fatti rimontare due volte su rigore da Cuba. Che ha sfruttato al meglio la FVS, il VAR a chiamata che ha obbligato l’arbitro ad andare al m - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali: Romanò dopo il 3-0 alla Polonia “Partita folle, ma non è finita: domani c’è un altro grande match” Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop nella home page del sito https://volleyball.it/2025/09/27/notizie/argomenti/mondiali/articolo/ - X Vai su X
Mondiali 2026, un biglietto della finalissima può costare fino a 5.800 euro: svelati tutti i prezzi - 800 euro: la FIFA ha svelato i prezzi di tutte le partite e come acquistare i biglietti. fanpage.it scrive
Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se…/ Risultati contro Israele: cosa succede se perde? - la partita contro Israele potrebbe già essere decisiva, in un certo senso, per le sorti degli azzurri. Da ilsussidiario.net