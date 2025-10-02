Mondiali 2026 una partita costa anche 6.700 dollari senza il secondary ticketing

Anche senza la certezza della qualificazione dell’Italia ai Mondiali, i tifosi possono già iniziare a sognare: la Fifa ha aperto la possibilità di acquistare i biglietti per la competizione. I biglietti possono essere acquistati tramite lotteria: chi viene selezionato ottiene la possibilità di comprare i tagliandi senza conoscere in anticipo quali partite seguirà. Il sorteggio definitivo degli incontri avverrà solo a dicembre, momento in cui sarà possibile scegliere gli eventi specifici a cui assistere. Leggi anche: Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times) I prezzi delle partite dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

