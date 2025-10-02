Mondiale Under 20 2025 | su DLT Sports focus su Italia-Argentina
Il Mondiale Under 20 2025 in Cile (in programma dal 27 settembre al 19 ottobre) rappresenta una grandissima vetrina di talento ed emozioni. Sul suo canale YouTube, DLT Sports sta raccontando, nel dettaglio e h24, ogni sfumatura dell’appassionante Mondiale Under 20 2025. Ieri si è parlato a lungo dell’ Italia del CT Nunziata, direttamente live col reporter del Cile Amaro Gonzalez. Un interessante focus e approfondimento sulla nostra Nazionale U20, a 360 gradi, alla vigilia del big match Italia-Argentina. Per restare aggiornati su ogni singolo attimo del Mondiale Under 20 2025, il canale DLT Sports è a nostro avviso il canale adatto per gli appassionati, per non perdersi nemmeno un istante del torneo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: mondiale - under
Pompei, restituito al Parco archeologico un mosaico romano trafugato durante la Seconda guerra mondiale
Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma
Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV.
La firma di Iddrissou (il prospetto migliore della Primavera dell'Inter) al Mondiale Under 20. L'attaccante nerazzurro è stato però espulso 15 minuti dopo - X Vai su X
Gazzetta Della Spezia. . IL SALUTO DI FINN AL LUNIGIANA DOPO IL TITOLO MONDIALE UNDER 23 Il giovane ciclista genovese non ha dimenticato la corsa che lo ha visto per ben due edizioni al secondo posto. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/pr - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Under 20 Italia, Mattia Mannini di rigore: contro Cuba la seconda partita - Nunziata soddisfatto: “Contava vincere all’esordio”. Segnala sport.virgilio.it
Mondiale Under 20, ottimo esordio per l'Italia: data, orario e avversaria del prossimo match - Gli azzurri infatti hanno raccolto il primo successo nella Coppa del Mondo in corso in Cile, passando di misura contro ... Lo riporta tag24.it