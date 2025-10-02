Mondiale Under 20 2025 | su DLT Sports focus su Italia-Argentina

Il Mondiale Under 20 2025 in Cile (in programma dal 27 settembre al 19 ottobre) rappresenta una grandissima vetrina di talento ed emozioni. Sul suo canale YouTube, DLT Sports sta raccontando, nel dettaglio e h24, ogni sfumatura dell’appassionante Mondiale Under 20 2025. Ieri si è parlato a lungo dell’ Italia del CT Nunziata, direttamente live col reporter del Cile Amaro Gonzalez. Un interessante focus e approfondimento sulla nostra Nazionale U20, a 360 gradi, alla vigilia del big match Italia-Argentina. Per restare aggiornati su ogni singolo attimo del Mondiale Under 20 2025, il canale DLT Sports è a nostro avviso il canale adatto per gli appassionati, per non perdersi nemmeno un istante del torneo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

