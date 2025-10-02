Mondiale U20 l’Italia si butta via | Azzurrini rimontati da Cuba e dal Football Video Support
. I ragazzi di Nunziata pagano l’espulsione di Iddrissou Un’incredibile beffa. L’Italia Under 20 si butta via e, dopo aver dominato per un tempo, si fa rimontare da Cuba, chiudendo sul 2-2 la sua seconda partita del Mondiale. Un pareggio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: mondiale - italia
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Italia, la mazzata è UFFICIALE: Gattuso nei guai per il Mondiale
Boom del lattiero-caseario: Italia secondo esportatore mondiale di formaggi, crescono consumi e prezzi
Dove vedere Italia-Cuba al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario - facebook.com Vai su Facebook
Sfidò l'Italia al #Mondiale 2006: a torso nudo tra gli ultras del suo club, lo riconoscete? - X Vai su X
Mondiali U20, l’Italia si butta via con Cuba: da 2-0 a 2-2 e ottavi rimandati - Dopo l'esordio vincente, gli Azzurrini in 10 per metà gara subiscono nel finale la rete del pareggio e sprecano l'occasione di passare il turno ... tuttosport.com scrive
Gli azzurrini si buttano via, Cuba rimonta con due rigori. Italia U20, qualificazione rimandata - Di Natali e Idrissou (poi espulso) le reti della squadra di Nunziata: decisiva l'ultima supersfida contro l'Argentina, in cui potrà comunque bastare un pareggio. msn.com scrive