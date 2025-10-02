Mondiale U20 l’Italia si butta via | Azzurrini rimontati da Cuba e dal Football Video Support

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. I ragazzi di Nunziata pagano l’espulsione di Iddrissou Un’incredibile beffa. L’Italia Under 20 si butta via e, dopo aver dominato per un tempo, si fa rimontare da Cuba, chiudendo sul 2-2 la sua seconda partita del Mondiale. Un pareggio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mondiale u20 l8217italia si butta via azzurrini rimontati da cuba e dal football video support

© Calcionews24.com - Mondiale U20, l’Italia si butta via: Azzurrini rimontati da Cuba e dal Football Video Support

In questa notizia si parla di: mondiale - italia

Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Italia, la mazzata è UFFICIALE: Gattuso nei guai per il Mondiale

Boom del lattiero-caseario: Italia secondo esportatore mondiale di formaggi, crescono consumi e prezzi

mondiale u20 l8217italia buttaMondiali U20, l’Italia si butta via con Cuba: da 2-0 a 2-2 e ottavi rimandati - Dopo l'esordio vincente, gli Azzurrini in 10 per metà gara subiscono nel finale la rete del pareggio e sprecano l'occasione di passare il turno ... tuttosport.com scrive

mondiale u20 l8217italia buttaGli azzurrini si buttano via, Cuba rimonta con due rigori. Italia U20, qualificazione rimandata - Di Natali e Idrissou (poi espulso) le reti della squadra di Nunziata: decisiva l'ultima supersfida contro l'Argentina, in cui potrà comunque bastare un pareggio. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiale U20 L8217italia Butta