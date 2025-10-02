Mondiale U20 fa tutto Idrissou per l’Italia Prima il gol poi l’espulsione | contro Cuba è 2-2
Mondiale U20, Idrissou a segno con l’Italia contro il Cuba, poi l’espulsione che mette in difficoltà i compagni rimontati da 2-0 a 2-2. L’ Italia U20 ha dovuto fare i conti con un pareggio inaspettato nella seconda partita del Mondiale di categoria. Dopo essere passata in vantaggio grazie alle reti di Natali e Iddrissou, talento delle giovanili dell’ Inter, gli azzurrini hanno visto svanire la vittoria, concludendo la sfida contro Cuba con un deludente 2-2. La partita si è complicata proprio nel finale del primo tempo, quando Iddrissou è stato espulso per una doppia ammonizione, lasciando l’Italia in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Gli azzurrini si buttano via, Cuba rimonta con due rigori. Italia U20, qualificazione rimandata - Di Natali e Idrissou (poi espulso) le reti della squadra di Nunziata: decisiva l'ultima supersfida contro l'Argentina, in cui potrà comunque bastare un pareggio. Come scrive msn.com
