Mondiale U20, Idrissou a segno con l’Italia contro il Cuba, poi l’espulsione che mette in difficoltà i compagni rimontati da 2-0 a 2-2. L’ Italia U20 ha dovuto fare i conti con un pareggio inaspettato nella seconda partita del Mondiale di categoria. Dopo essere passata in vantaggio grazie alle reti di Natali e Iddrissou, talento delle giovanili dell’ Inter, gli azzurrini hanno visto svanire la vittoria, concludendo la sfida contro Cuba con un deludente 2-2. La partita si è complicata proprio nel finale del primo tempo, quando Iddrissou è stato espulso per una doppia ammonizione, lasciando l’Italia in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mondiale U20, fa tutto Idrissou per l’Italia. Prima il gol, poi l’espulsione: contro Cuba è 2-2