La prossima edizione del Mondiale per Club è in programma nel 2029. Nonostante manchi ancora tanto, ci sono già alcune speculazioni sul numero dei club ammessi. La Fifa vorrebbe estendere da due a tre le partecipanti per nazione. Mondiale per Club, la Fifa pensa ad alcune modifiche: i dettagli. Il Times scrive: “Nella prossima Coppa del Mondo per Club della Fifa potrebbero essere presenti tre club inglesi anziché due, poiché si prevede che le restrizioni sul numero massimo di partecipanti per nazione saranno minori. Sembra che l’Uefa non si opporrà alle iniziative della Fifa che vuole aumentare il tetto massimo da due a tre club per nazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiale per Club, la Fifa vuole estendere da due a tre le partecipanti per nazione (Times)