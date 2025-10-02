Mondiale per Club la Fifa vuole estendere da due a tre le partecipanti per nazione Times
La prossima edizione del Mondiale per Club è in programma nel 2029. Nonostante manchi ancora tanto, ci sono già alcune speculazioni sul numero dei club ammessi. La Fifa vorrebbe estendere da due a tre le partecipanti per nazione. Mondiale per Club, la Fifa pensa ad alcune modifiche: i dettagli. Il Times scrive: “Nella prossima Coppa del Mondo per Club della Fifa potrebbero essere presenti tre club inglesi anziché due, poiché si prevede che le restrizioni sul numero massimo di partecipanti per nazione saranno minori. Sembra che l’Uefa non si opporrà alle iniziative della Fifa che vuole aumentare il tetto massimo da due a tre club per nazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma
Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV.
Infantino: “Mondiale per Club successo enorme: più di 2 miliardi di entrate. Le escluse? Potevano qualificarsi”
«Senza il Mondiale per club, il Psg non avrebbe avuto tutti questi infortunati» (So Foot) L'esperto: «La preparazione pre-campionato richiede dalle 4 alle 6 settimane. Il Psg ha dovuto farla in tempi molto più brevi, e adesso ne paga le conseguenze» https://ww - facebook.com Vai su Facebook
