Mondiale per Club, durante il Consiglio FIFA, Al-Khelaïfi ha fatto il punto sulla competizione, esprimendo il parere sulla competizione: le parole. Nel corso del Consiglio FIFA, che si è svolto oggi a Zurigo, Nasser Al-Khelaïfi, presidente dell' ECA (Associazione dei Club Europei), ha fornito un resoconto dettagliato del Mondiale per Club 2025, sottolineando il grande successo della competizione alla quale ha preso parte anche l' Inter di Chivu. Al-Khelaïfi ha ribadito che la competizione ha riscosso un notevole entusiasmo da parte dei club partecipanti, confermando l'importanza di questa manifestazione per il futuro del calcio mondiale.

