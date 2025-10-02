Monastero di Siloe Il Festival degli Appetiti fra arte e spiritualità
Nel cuore della Maremma, tra i colli che guardano al Monte Amiata, il ’ Festival degli Appetiti 2025 ’ continua a tracciare le sue geografie interiori, tema di quest’edizione, trasformando il Monastero di Siloe in un laboratorio a cielo aperto, dove arte, spiritualità e paesaggio dialogano senza mediazioni. Oggi la seconda giornata del Festival apre le porte a un confronto ricco di prospettive: gli archeologi Stefano Campana, Alessandro Sebastiani e Maria Grazia Celuzza discutono degli antichi cammini lungo l’Ombrone, mentre l’architetto Edoardo Milesi, insieme ai monaci Mario Parente e Roberto Lanzi, racconteranno la genesi del Monastero come progetto spirituale e architettonico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
