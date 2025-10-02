Monaco-City var e rigore innervosiscono Donnarumma che sfiora la rissa

Beffa finale del Manchester City, dopo che un super Haaland (doppietta) aveva indirizzato la gara di Monaco verso la vittoria: un calcio di rigore al 90? ha sancito la rimonta finale dei monegaschi con Dier battitore vincente dal dischetto. E per finire in bellezza, iconica remuntada finale del PSG ai danni del Barcellona con il 19enne Mayulu e Goncalo Ramos al 90? (2-1 finale). Donnarumma ha innescato poi una rissa con gli avversari, “rubando” il pallone prima del penalty: già ammonito, ha rischiato il rosso. L’incontro ha visto attimi di grande tensione, con il capitano della Nazionale protagonista di un gesto che ha acceso ulteriormente gli animi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

