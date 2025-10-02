Monaco-City var e rigore innervosiscono Donnarumma che sfiora la rissa
Beffa finale del Manchester City, dopo che un super Haaland (doppietta) aveva indirizzato la gara di Monaco verso la vittoria: un calcio di rigore al 90? ha sancito la rimonta finale dei monegaschi con Dier battitore vincente dal dischetto. E per finire in bellezza, iconica remuntada finale del PSG ai danni del Barcellona con il 19enne Mayulu e Goncalo Ramos al 90? (2-1 finale). Donnarumma ha innescato poi una rissa con gli avversari, “rubando” il pallone prima del penalty: già ammonito, ha rischiato il rosso. L’incontro ha visto attimi di grande tensione, con il capitano della Nazionale protagonista di un gesto che ha acceso ulteriormente gli animi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: monaco - city
Monaco-Manchester City (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Salone di Monaco Iaa 2025: Suv e city car, tante novità
Donnarumma Inter, Pedullà fa chiarezza: «City e Bayern Monaco in allerta. Non escludo un suo ritorno in Italia ma c’è un ostacolo»
Il portiere del City frustrato dal rigore concesso sul finale ha infatti "rubato" il pallone per innervosire i calciatori del Monaco poco prima di calciare il rigore - facebook.com Vai su Facebook
Monaco-Manchester City, gol di Haaland col pallonetto. VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Donnarumma rischia grosso: VAR e rigore contro il Manchester City, Gigio scatena la rissa col Monaco - Manchester City dopo l'assegnazione all'85' di un rigore ai francesi grazie al VAR ... Lo riporta fanpage.it
Monaco-City, var e rigore innervosiscono Donnarumma che sfiora la rissa - Donnarumma frustrato dal rigore concesso ha "rubato" il pallone per innervosire i calciatori del Monaco poco prima di calciare il rigore ... Come scrive ilnapolista.it