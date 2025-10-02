Ieri mattina a Modigliana alla fermata in piazza del Duomo, verso le ore 6,45, un’ottantina di persone, nella stragrande maggioranza studenti, hanno atteso sotto la pioggia battente l’arrivo della corriera diretta agli istituti scolastici faentini. Il tutto in assenza di una pensilina e con molti accompagnatori rimasti con le loro macchine per riparare i ragazzi. Numerose le proteste, soprattutto dei genitori, che hanno giudicato vergognoso il trattamento riservato ai giovani da parte della ‘ Cooperativa Trasporti di Riolo Terme ’, titolare della linea Tredozio-Modigliana-Marzeno-Faenza. Sul problema della mancanza della pensilina Adriano Cheli, capogruppo consiliare di minoranza, lo scorso luglio aveva raccolto invano 350 firme, consegnate in Comune per aumentare le corse e aggiungere una fermata davanti al municipio, per ospitare i ragazzi al coperto sotto il loggiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modigliana, 80 studenti sotto la pioggia per un bus