Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000 | la mostra alla Fondazione Magnani-Rocca
Fino al 14 dicembre 2025 la Fondazione Magnani-Rocca ospita la mostra Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000, un percorso che racconta come la comunicazione abbia contribuito a trasformare il costume, la società e il modo stesso di percepire lo stile italiano. Oltre trecento opere – tra manifesti, riviste, fotografie, cinema, spot televisivi, gadget e perfino le iconiche figurine Fiorucci – ripercorrono mezzo secolo di invenzioni visive. Un percorso che mette in dialogo estetica e società, restituendo il modo in cui la moda è diventata una delle più potenti macchine narrative del Novecento. Dalle illustrazioni al boom televisivo. 🔗 Leggi su Panorama.it
