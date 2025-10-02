Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000 | la mostra alla Fondazione Magnani-Rocca

Panorama.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 14 dicembre 2025 la Fondazione Magnani-Rocca ospita la mostra Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000, un percorso che racconta come la comunicazione abbia contribuito a trasformare il costume, la società e il modo stesso di percepire lo stile italiano. Oltre trecento opere – tra manifesti, riviste, fotografie, cinema, spot televisivi, gadget e perfino le iconiche figurine Fiorucci – ripercorrono mezzo secolo di invenzioni visive. Un percorso che mette in dialogo estetica e società, restituendo il modo in cui la moda è diventata una delle più potenti macchine narrative del Novecento. Dalle illustrazioni al boom televisivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

moda e pubblicit224 in italia 1950 2000 la mostra alla fondazione magnani rocca

© Panorama.it - Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000: la mostra alla Fondazione Magnani-Rocca

In questa notizia si parla di: moda - pubblicit

Moda e pubblicità in Italia 1950-2000, una mostra a Parma - tra manifesti, riviste, spot, fotografie, cinema, video, gadget pubblicitari e persino le mitiche figurine Fiorucci - Da ansa.it

Moda e pubblicità: in mostra il racconto di mezzo secolo - 50 anni che hanno cambiato la società, il Made in Italy diventato un brand di successo a livello mondiale. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Moda Pubblicit224 Italia 1950