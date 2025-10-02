Non sono le città italiane. Dopo la notizia dell’ abbordaggio delle forze militari israeliane, mobilitazioni di piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla sono state organizzate in molte capitali europee. Dimostranti si sono riuniti alla stazione centrale di Berlino scandendo lo slogan “ Free Palestine “. Il raduno è presidiato da una massiccia presenza di forze dell’ordine. A Parigi i manifestanti si sono riuniti in Place de la République per chiedere l’immediata liberazione degli equipaggi delle barche. Corteo spontaneo a Bruxelles dove i manifestanti si sono raggruppati a Place de la Bourse, nel cuore di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mobilitazioni a sostegno della Flotilla anche a Berlino, Barcellona, Bruxelles, Parigi e Istanbul