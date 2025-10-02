Mobilitazioni a sostegno della Flotilla anche a Berlino Barcellona Bruxelles Parigi e Istanbul
Non sono le città italiane. Dopo la notizia dell’ abbordaggio delle forze militari israeliane, mobilitazioni di piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla sono state organizzate in molte capitali europee. Dimostranti si sono riuniti alla stazione centrale di Berlino scandendo lo slogan “ Free Palestine “. Il raduno è presidiato da una massiccia presenza di forze dell’ordine. A Parigi i manifestanti si sono riuniti in Place de la République per chiedere l’immediata liberazione degli equipaggi delle barche. Corteo spontaneo a Bruxelles dove i manifestanti si sono raggruppati a Place de la Bourse, nel cuore di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Fine settimana di mobilitazioni in Italia a sostegno della Palestina, in decine di piazze italiane partono i presidi permanenti, chiamati «Cento piazze permanenti per Gaza». Il racconto di Laura Rizzo. #AgoraRai
Lo #sciopero a sostegno del popolo palestinese. Una mobilitazione imponente che a #Milano si è trasformata in guerriglia urbana
Flotilla, l'Usb annuncia sciopero generale per il 3 ottobre: «Blocchiamo tutto». I Pro Pal occupano stazione di Napoli: treni fermi - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati.
Gaza, piazza gremita a Campobasso per sostegno a Flotilla - Centinaia di persone hanno preso parte in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso al presidio di sostegno alla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa internazionale che parte dalla Sicilia con rotta verso ...