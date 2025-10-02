Milano, 2 ottobre 2025 – Giornata di mobilitazione per Gaza e la Global Sumud Flotilla, bloccata dalle forze di Israele mentre navigava in acque internazionali con l’obiettivo di raggiungere Gaza, martoriata da mesi di raid e incursioni di Tel Aviv, in risposta agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023. Dopo la manifestazione di ieri, mercoledì 1 ottobre, e in attesa dello sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, sono in corso numerose iniziative a Milano e in tutta la Lombardia. Questa sera, alle 18, è previsto u n concentramento in piazzale Loreto. Questa mattina, intanto, i primi a muoversi sono stati gli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mobilitazione per la Flotilla e Gaza: la giornata in diretta