Mobilitazione per Gaza | la situazione lo sciopero generale e le iniziative a Genova | Il fatto del giorno

Continuano le manifestazioni contro l'abbordaggio della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Tra i sequestrati durante la notte scorsa ci sono anche due genovesi: uno è il portuale del Calp José Nivoi e l'altro è Pietro Queirolo Palmas e si trovavano sulle imbarcazioni Morgana e All In. Jose Nivoi è uno del "camalli” più noti a Genova, che da sempre si battono per contrastare il traffico di armi e la filiera bellica attraverso il porto di Genova. Pietro Queirolo Palmas, 23 anni, è diplomato all'istituto Nautico San Giorgio di Genova e lavora imbarcato in giro per il mondo. Attivista ambientalista e per i diritti umani. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Sciopero generale e mobilitazioni per Gaza: Landini rompe gli indugi - Maurizio Landini lo ripete mentre tutti gli occhi sono puntati sulla flottiglia: si attendono notizie dal ... Segnala tg.la7.it
Lo sciopero generale è illegittimo? Le ragioni del Garante e quelle della Cgil - La Commissione di garanzia sugli scioperi ha giudicato illegittimo lo sciopero generale proclamato a sostegno della Global Sumud Flotilla per Gaza: non è stato rispettato il preavviso di 10 giorni pre ... Secondo editorialedomani.it