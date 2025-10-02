Mobilitazione per Gaza | la situazione lo sciopero generale e le iniziative a Genova | Il fatto del giorno

Continuano le manifestazioni contro l'abbordaggio della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Tra i sequestrati durante la notte scorsa ci sono anche due genovesi: uno è il portuale del Calp José Nivoi e l'altro è Pietro Queirolo Palmas e si trovavano sulle imbarcazioni Morgana e All In. Jose Nivoi è uno del "camalli” più noti a Genova, che da sempre si battono per contrastare il traffico di armi e la filiera bellica attraverso il porto di Genova. Pietro Queirolo Palmas, 23 anni, è diplomato all'istituto Nautico San Giorgio di Genova e lavora imbarcato in giro per il mondo. Attivista ambientalista e per i diritti umani. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

