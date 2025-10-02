Mobilitazione per Gaza il Cdr di Open esprime il proprio sostegno
Il Comitato di Open esprime il proprio sostegno alla mobilitazione di solidarietà per la popolazione civile di Gaza e l’equipaggio della Global Sumud Flotilla, bloccata illegalmente dalla Marina israeliana in acque internazionali. Condividiamo, inoltre, le motivazioni alla base dello sciopero generale proclamato in segno di protesta contro il massacro del popolo palestinese da parte del governo israeliano. Il CdR di Open si unisce alle numerose voci che chiedono al governo italiano e all’Unione europea di assumere iniziative incisive nei confronti di Israele, al fine di porre termine all’occupazione militare, assicurare una distribuzione equa e tempestiva degli aiuti umanitari, garantire l’accesso libero e sicuro alla stampa internazionale e rendere giustizia alle decine di reporter uccisi a Gaza mentre svolgevano il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mobilitazione - gaza
A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Anche l’Opi Firenze – Pistoia aderisce alla mobilitazione ‘Digiuno contro il genocidio a Gaza’
Il Gruppo informale di Mobilitazione per la Palestina “Da Varese a Gaza” ha convocato poco fa un presidio nel cuore del capoluogo per «per dare supporto alla Flotilla nelle ultime miglia di navigazione verso la costa palestinese». Petizione per escludere il tea - facebook.com Vai su Facebook
Ci fosse stata la stessa mobilitazione politica e giornalistica contro la #GlobalSumudFlotilla per fermare #Netanyahu, avremmo probabilmente risparmiato la vita di molti palestinesi di #Gaza. - X Vai su X
Sostegno alla mobilitazione per Gaza: il comunicato dei cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it - Visto il ruolo specifico della nostra professione, riteniamo che il modo migliore per contribuire alla manifestazione sia continuare a informare il pubblico ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Mobilitazione nazionale per Gaza, il sostegno del Cdr di Fanpage.it - it sulla mobilitazione nazionale di lunedì 22 settembre 2025 indetta dai sindacati di base per Gaza ... fanpage.it scrive