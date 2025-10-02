Mobilitazione continua Studenti di nuovo in piazza E domani sciopero generale

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE Con l’abbordaggio della Flotilla, parte la mobilitazione. Uno sciopero generale annunciato per domani da USsb, Cobas e altre sigle del sindacalismo di base, e una fibrillazione generale che già da ieri sera ha invaso le piazze e che oggi potrebbe far scattare occupazioni studentesche e altre forme di manifestazione di sostegno all’azione della spedizione umanitaria, contro la politica di Israele. Usb, che ha proclamato lo sciopero generale per domani, ha subito convocato ieri sera i suoi in piazza Santissima Annunziata. Il ritrovo della manifestazione di domani è annunciato invece alla Fortezza da Basso (piazza Bambini di Beslan) alle 9,30, da definire il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mobilitazione continua studenti di nuovo in piazza e domani sciopero generale

© Lanazione.it - Mobilitazione continua. Studenti di nuovo in piazza. E domani sciopero generale

In questa notizia si parla di: mobilitazione - continua

Centro Accoglienza a Casalotti, continua la mobilitazione dei cittadini

La mobilitazione continua. Lunga giornata per Gaza. Cortei in centro e fuori

mobilitazione continua studenti nuovoMobilitazione continua. Studenti di nuovo in piazza. E domani sciopero generale - Uno sciopero generale annunciato per domani da USsb, Cobas e altre sigle del sindacalismo di base, e una fibrillazione generale che già da ier ... Si legge su lanazione.it

mobilitazione continua studenti nuovo“Le occupazioni a scuola sono solo all’inizio”: studenti e sindacati di nuovo insieme in piazza per Gaza - Dopo aver partecipato allo sciopero generale, gli studenti scendono in piazza a Roma sabato 4 ottobre per la Palestina e a sostegno della Global Sumud ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mobilitazione Continua Studenti Nuovo