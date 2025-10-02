Mobilitazione a sostegno della Flotilla | da oggi cortei e manifestazioni nel capoluogo
ANCONA – Cominceranno nel pomeriggio le manifestazioni organizzate nel capoluogo dorico a sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata dalla Marina militare israeliana nel viaggio diretto a Gaza. Le realtà studentesche del territorio marchigiano hanno indetto l’occupazione della Facoltà di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fanpage.it. . Diverse centinaia di persone a Milano hanno risposto alla mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotillia, fermata dalla marina militare israeliana davanti alle coste di Gaza. Il raduno è partito da piazza Scala. - facebook.com Vai su Facebook
Piena solidarietà alla missione #Flotilla. Ogni ulteriore attacco a questa missione umanitaria dovrà avere una risposta immediata da parte dell’intera società civile, con una mobilitazione generale a cui #Auser garantisce il suo sostegno. - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, mobilitazione a sostegno dopo l’abbordaggio di Israele. La Comunità Islamica di Imperia invia una lettera al Prefetto - È grande e diffusa la mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria per Gaza abbordata con metodi definiti anche violenti dalla Marina militare israeliana (IDF) nella no ... Come scrive imperiapost.it
Manifestazioni per la Flotilla, mobilitazioni in tutto il Veneto - Associazioni e centri sociali si preparano alle proteste di domani. Segnala rainews.it