Mo | Turchia ' attacco Israele alla Flotilla è atto di terrore'

Ankara, 2 ott. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri turco ha definito "l'attacco" di Israele alla Global Sumud Flotilla "un atto di terrore" che ha messo in pericolo la vita di civili innocenti. L'ufficio del procuratore capo di Istanbul ha dichiarato di aver avviato un'indagine sulla detenzione di 24 cittadini turchi a bordo delle imbarcazioni, anche per privazione della libertà, sequestro di veicoli da trasporto e danni alla proprietà, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Turchia, 'attacco Israele alla Flotilla è atto di terrore'

In questa notizia si parla di: turchia - israele

Azerbaigian, Siria, Israele: la strategia della Turchia tra Medio Oriente e Caucaso

Siria, dalla Turchia a Nord a Israele a Sud, la corsa a sbranare i resti del Paese

Laboratorio della spartizione tra Israele, Turchia e Usa

La #Turchia accusa #Israele di "atto di terrorismo" per l'intercettazione della #Flotilla diretta a Gaza. - X Vai su X

Nel disordine mondiale poteva mancare la crisi tra Grecia e Turchia? - Il nervosismo di Atene per il riarmo di Ankara (incoraggiato dall’Europa), lo sbarco di Israele a Cipro, lo zampino dell’India "La preghiera del mattino", la rassegna ragionata dal web di Lod - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Turchia, 'attacco Israele alla Flotilla è atto di terrore' - Il ministero degli Esteri turco ha definito "l'attacco" di Israele alla Global Sumud Flotilla "un atto di terrore" che ha messo in pericolo la vita di civili innocenti. Lo riporta iltempo.it

Turchia, 'da Israele atto di terrorismo verso la Flotilla' - Il ministero turco degli Esteri ha accusato Israele di "atto di terrorismo" per aver intercettato la flottiglia di attivisti diretta a Gaza con aiuti umanitari. msn.com scrive