Mo | Spagna ' attacco a Flotilla è crimine contro diritto internazionale'

Madrid, 2 ott. (Adnkronos) - La ministra del Lavoro e vice primo ministro spagnola, Yolanda Díaz, ha definito l'attacco alla flottiglia "un crimine contro il diritto internazionale" e ha chiesto a Israele di rilasciare immediatamente le persone arrestate. "L'Ue deve interrompere immediatamente le relazioni con Israele", ha scritto su Bluesky. Ieri il ministero degli Esteri spagnolo aveva rilasciato una dichiarazione, sottolineando che la flottiglia è "un'iniziativa pacifica e umanitaria della società civile" e chiedendo il rispetto "dell'integrità fisica e dei diritti" dei cittadini spagnoli a bordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

