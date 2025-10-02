**Mo | Schlein ' riconoscimento ' condizionato' Palestina è presa in giro' **

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Rispetto alla presa in giro di questi giorni, voglio dire che lo Stato di Palestina si riconosce o non si riconosce. Non esiste un riconoscimento condizionato". Così Elly Schlein alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo schlein riconoscimento condizionato palestina 232 presa in giro

© Iltempo.it - **Mo: Schlein, 'riconoscimento 'condizionato' Palestina è presa in giro'**

In questa notizia si parla di: schlein - riconoscimento

Il riconoscimento della Palestina al question time della Camera. Il governo: «Prematuro». Schlein: «Voltate le spalle ai palestinesi»

Meloni, riconoscimento della Palestina, ma solo con due condizioni. Schlein: “Ci perde la faccia”

mo schlein riconoscimento condizionato**Mo: Schlein, 'riconoscimento 'condizionato' Palestina è presa in giro'** - "Rispetto alla presa in giro di questi giorni, voglio dire che lo Stato di Palestina si riconosce o non si riconosce. Riporta iltempo.it

mo schlein riconoscimento condizionatoSchlein: “Il governo agisca, persi contatti con i nostri”. Oggi la sfida delle mozioni - La segretaria ha tenuto contatti costanti durante la giornata con i ministri Tajani e Crosetto. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Schlein Riconoscimento Condizionato