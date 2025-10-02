**Mo | Schlein ' piano Trump spiraglio pace ma insieme serve riconoscimento Palestina' **
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Si apre uno spiraglio per la pace. Stiamo seguendo con attenzione il negoziato di queste ore sull'iniziativa diplomatica degli Stati Uniti che è stata accolta con favore dall'Autorità nazionale palestinese e da molti paesi arabi". Così Elly Schlein alla Camera. "Noi speriamo, voglio essere chiara, che questo accordo si faccia al più presto perché bisogna fermare i crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania e dare sollievo immediato ai palestinesi, ma per noi il percorso pace è indivisibile dal riconoscimento dello Stato palestinesi e noi chiediamo il pieno riconoscimento di uno Stato di Palestina perché anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto a esistere e vivere in pace e in sicurezza in uno Stato che sia loro riconosciuto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
