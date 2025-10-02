**Mo | Schlein ' da governo nessuna condanna a blocco Flotilla' **

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Il blocco delle navi della Flotilla è "un atto illegale da ogni punto di vista" ma questo "noi, ministro Tajani, non glielo abbiamo sentito dire nessuna parola condanna né di critica". Così Elly Schlein alla Camera dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani. "Non è possibile stare a guardare mentre Netanyahu compie atti di pirateria in acque internazionali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo schlein da governo nessuna condanna a blocco flotilla

© Iltempo.it - **Mo: Schlein, 'da governo nessuna condanna a blocco Flotilla'**

In questa notizia si parla di: schlein - governo

Schlein: scenario economia drammatico ma governo fa scaricabarile

Dazi, Schlein: “Il governo faccia ogni sforzo, sventare una guerra commerciale”

Tsunami dazi, Tajani predica fiducia nel negoziato ma per Schlein “il governo si sveglia tardi”

mo schlein governo nessunaMo: Schlein, 'cosa farà Meloni? Nessuno ha il diritto di sapere, non è democratico' - "Non è accettabile che domani Meloni interviene all'Assemblea dell'Onu e non abbia ancora detto l'Italia che posizione terrà sul riconoscimento della Palestina", ha aggiunto la segretaria del Pd ... Secondo iltempo.it

mo schlein governo nessunaSchlein: “Il governo agisca, persi contatti con i nostri”. Oggi la sfida delle mozioni - La segretaria ha tenuto contatti costanti durante la giornata con i ministri Tajani e Crosetto. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Schlein Governo Nessuna