Mo | Sardone Lega ' indecente sinistra che sostiene delinquenti che attaccano polizia'
Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Flottiglia fermata e immediati scontri con la Polizia in numerose città italiane, stazioni bloccate, treni fermi, strade chiuse, università occupate. Inoltre i sindacati annunciano scioperi di ogni tipo. È francamente sconcertante lo spettacolo di violenza che vediamo in tutta Italia con partiti di sinistra che alimentano questo clima d'odio invitando a bloccare tutto senza condannare gli attacchi a uomini e donne in divisa". Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega. "La mobilitazione ormai quotidiana di propal, filo Hamas italiani, centri sociali e maranza non porterà alcun vantaggio alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sardone - lega
Dimmi La Verità | Silvia Sardone (Lega): «Ecco cos'è successo al Leoncavallo»
Silvia SARDONE, Vicesegretario federale - Europarlamentare Lega > GIOVEDÌ 2 OTTOBRE ore 09:30 a "Radio Cusano" (Radio Cusano Campus) Streaming: http://radiocusanocampus.it | Tw: @RadioCusano #radiocusano - X Vai su X
L'Amore che sparge Silvia Sardone della Lega: dall’odio (suo) nei social a le lotte per Presepe (che nessuno vuole togliere). Vai su Facebook
Mo: Sardone (Lega), 'indecente sinistra che sostiene delinquenti che attaccano polizia' - "Flottiglia fermata e immediati scontri con la Polizia in numerose città italiane, stazioni bloccate, treni fermi, strade chiuse, università occupate. Come scrive iltempo.it
Sardone (Lega), Consiglio d'Europa indecente usa toni da I.Salis - "Le considerazioni espresse dalla commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa sulla presunta profilazione razziale da parte delle nostre forze di polizia sono semplicemente ... Segnala ansa.it