Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Flottiglia fermata e immediati scontri con la Polizia in numerose città italiane, stazioni bloccate, treni fermi, strade chiuse, università occupate. Inoltre i sindacati annunciano scioperi di ogni tipo. È francamente sconcertante lo spettacolo di violenza che vediamo in tutta Italia con partiti di sinistra che alimentano questo clima d'odio invitando a bloccare tutto senza condannare gli attacchi a uomini e donne in divisa". Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega. "La mobilitazione ormai quotidiana di propal, filo Hamas italiani, centri sociali e maranza non porterà alcun vantaggio alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Sardone (Lega), 'indecente sinistra che sostiene delinquenti che attaccano polizia'