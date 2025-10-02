Mo | Pakistan ' crimine Flotilla quello di portare aiuti per sfortunato popolo palestinese'

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Islamabad, 2 ott. (Adnkronos) - Il Pakistan ha definito "attacco scellerato" l'intercettazione da parte di Israele della Flotilla Sumud. "Speriamo e preghiamo per la sicurezza di tutti coloro che sono stati arrestati illegalmente dalle forze israeliane e chiediamo il loro immediato rilascio. Il loro crimine era quello di trasportare aiuti per lo sfortunato popolo palestinese", ha dichiarato su X Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo pakistan crimine flotilla quello di portare aiuti per sfortunato popolo palestinese

© Iltempo.it - Mo: Pakistan, 'crimine Flotilla quello di portare aiuti per sfortunato popolo palestinese'

In questa notizia si parla di: pakistan - crimine

Mo: Pakistan, 'crimine Flotilla quello di portare aiuti per sfortunato popolo palestinese'

mo pakistan crimine flotillaMo: Pakistan, 'crimine Flotilla quello di portare aiuti per sfortunato popolo palestinese' - Il Pakistan ha definito "attacco scellerato" l'intercettazione da parte di Israele della Flotilla Sumud. Riporta iltempo.it

mo pakistan crimine flotillaIl governo lascia soli i membri della Flotilla: una fuga da codardi per i presunti nazionalisti - La Global Sumud Flotilla prosegue verso Gaza mentre l'Italia ritira la propria nave militare lasciando soli i connazionali ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Pakistan Crimine Flotilla