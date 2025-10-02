Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Come ha detto il Ministro Tajani, i palestinesi sono le prime vittime di Hamas e, purtroppo, anche il loro futuro è nelle mani dell'organizzazione terroristica. L'Italia è in prima linea per aiutare la popolazione di Gaza. Abbiamo portato qui quasi 200 bambini, inclusi i 15 di lunedì sera, che possono curarsi negli ospedali italiani. Sono 15 le operazioni umanitarie svolte dall'inizio del conflitto. Siamo stati i primi, ieri, ad aver aperto un corridoio per i ricercatori. Abbiamo condannato la reazione eccessiva di Israele ma non possiamo tollerare il clima di odio antisemita che, purtroppo, si sta riaffermando in molti contesti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Mollicone, 'palestinesi vittime Hamas, Italia in prima linea per missioni umanitarie'