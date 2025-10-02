Mo | media ' almeno 11 morti in attacchi israeliani da stamattina a Gaza'

Gaza, 2 ott. (Adnkronos) - Continuano i bombardamenti israeliani a Gaza, con almeno 11 palestinesi uccisi da stamattina nella Striscia. Lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera, precisando che un minorenne è stato ucciso dal fuoco dei droni israeliani nella zona di Ansar, a ovest di Gaza City. Almeno altri nove palestinesi sono stati uccisi e 13 feriti in un attacco a un campo di sfollati nella Striscia di Gaza centrale. Una persona è stata uccisa e almeno 10 ferite in un attacco di droni contro i palestinesi a sud di Deir el-Balah, sempre nel centro dell'enclave. Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, la guerra di Israele nella Striscia ha fatto almeno 66. 🔗 Leggi su Iltempo.it

