Mo | media ' almeno 11 morti in attacchi israeliani da stamattina a Gaza'
Gaza, 2 ott. (Adnkronos) - Continuano i bombardamenti israeliani a Gaza, con almeno 11 palestinesi uccisi da stamattina nella Striscia. Lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera, precisando che un minorenne è stato ucciso dal fuoco dei droni israeliani nella zona di Ansar, a ovest di Gaza City. Almeno altri nove palestinesi sono stati uccisi e 13 feriti in un attacco a un campo di sfollati nella Striscia di Gaza centrale. Una persona è stata uccisa e almeno 10 ferite in un attacco di droni contro i palestinesi a sud di Deir el-Balah, sempre nel centro dell'enclave. Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, la guerra di Israele nella Striscia ha fatto almeno 66. 🔗 Leggi su Iltempo.it
