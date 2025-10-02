Mo | Marattin Pld ' sì alla mozione che impegna Governo a sostenere piano pace'

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Come annunciato, il Partito Liberaldemocratico ha appena sottoscritto e voterà la mozione che impegna il governo a sostenere il piano di pace per il Medio Oriente presentato nei giorni scorsi". Così Luigi Marattin, deputato e Segretario del Partito Liberaldemocratico, in un post sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo marattin pld s236 alla mozione che impegna governo a sostenere piano pace

© Iltempo.it - Mo: Marattin (Pld), 'sì alla mozione che impegna Governo a sostenere piano pace'

In questa notizia si parla di: marattin - mozione

"Voteremo la mozione Meloni". Palestina, la promessa di Marattin

Marattin: “Voteremo mozione maggioranza su Medio Oriente se conterrà quanto anticipato da Meloni”

Mo: Marattin (Pld), 'sì a mozione che appoggi piano di pace'

mo marattin pld s236Mo: Marattin (Pld), 'sì a mozione che appoggi piano di pace' - "Il piano di pace in Medio Oriente è sostenuto da tutti gli Stati arabi, dal Papa, da Israele, dagli Stati Uniti, dall’Autorità Nazionale Palestinese, dall’Onu, dai paesi e ... Scrive lanuovasardegna.it

MO, Marattin (PLD): "Sì al piano di pace senza se e senza Hamas" - In queste ore stanno arrivando le prime decisive adesioni da parte degli Stati arabi. Come scrive agenziastampaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Marattin Pld S236