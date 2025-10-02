Mo | Malaguti Fdi ' teatro di guerra richiede tatto e diplomazia non esibizioni'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "La spedizione della Flottilla finita come previsto in un cul de sac, si è dimostrata una esibizione di avanspettacolo. Gli aiuti umanitari si sarebbero potuti far arrivare comunque tramite i canali già utilizzati come consigliato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e dai ministri, senza coinvolgere una platea mediatica che ha documentato un copione già scritto. Si è trattato della parodia di maschere pirandelliane in un tragico teatro di guerra che richiede, invece, tatto e diplomazia. Come se non bastasse ora ci restano anche gli strascichi delle esibizioni itineranti, con i disagi a gente che lavora, causati proprio da quei sindacati che i lavoratori, invece, dovrebbero tutelarli e non ostacolarli". 🔗 Leggi su Iltempo.it

