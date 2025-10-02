Mo | Libano 2 morti in attacco israeliano nel sud

Beirut, 2 ott. (Adnkronos) - Due persone sono state uccise in un attacco israeliano nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco di novembre tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. "L'attacco nemico israeliano che ha preso di mira un veicolo sulla strada Jarmak-Khardali ha causato un bilancio preliminare di due morti e un ferito", ha affermato il ministero della Salute libanese in una nota. L'area del raid si trova a circa 10 chilometri dal confine israeliano. Israele ha continuato a effettuare attacchi quasi quotidiani in Libano, affermando di prendere di mira operativi o siti di Hezbollah, nonostante la tregua per porre fine a più di un anno di ostilità, compresi due mesi di guerra aperta con il gruppo sostenuto dall'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

