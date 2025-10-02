Mo | Libano 2 morti in attacco israeliano nel sud

Beirut, 2 ott. (Adnkronos) - Due persone sono state uccise in un attacco israeliano nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco di novembre tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. "L'attacco nemico israeliano che ha preso di mira un veicolo sulla strada Jarmak-Khardali ha causato un bilancio preliminare di due morti e un ferito", ha affermato il ministero della Salute libanese in una nota. L'area del raid si trova a circa 10 chilometri dal confine israeliano. Israele ha continuato a effettuare attacchi quasi quotidiani in Libano, affermando di prendere di mira operativi o siti di Hezbollah, nonostante la tregua per porre fine a più di un anno di ostilità, compresi due mesi di guerra aperta con il gruppo sostenuto dall'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Libano, 2 morti in attacco israeliano nel sud

In questa notizia si parla di: libano - morti

Raid israeliani su Gaza: almeno 14 morti, tra cui tre giornalisti. Cresce la tensione in Libano

Libano, un asilo colpito da un raid israeliano: i bambini scappano terrorizzati | A Gaza altri 10 morti per fame

Libano, un razzo israeliano esplode vicino a un asilo: i bambini scappano terrorizzati | A Gaza altri 10 morti per fame

Libano, attacco con drone israeliano a Bint Jbeil: cinque morti, tra cui quattro membri di una famiglia con cittadinanza statunitense. Tre erano bambini. L'IDF ha detto di aver ucciso un membro di Hezbollah, ma ha ammesso che civili sono rimasti coinvolti @ulti - X Vai su X

Raid sul Libano. L’Idf ordina di evacuare il sud del Paese dei cedri. Attentato al valico con la Giordania: 2 morti (di Riccardo Antoniucci) - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Libano, 2 morti in attacco israeliano nel sud - Due persone sono state uccise in un attacco israeliano nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco di novembre ... iltempo.it scrive

M.O., raid di Israele in Libano: bilancio 14 morti e 27 feriti - E' di 14 morti, tra cui cinque donne e 4 paramedici, oltre a 27 feriti, il bilancio di due raid effettuati da Israele in Libano, tra Arabsalim e il quartiere di Al- Si legge su affaritaliani.it