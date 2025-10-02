Mo | Idf ' 5 razzi lanciati da Gaza 4 intercettati e uno esploso in area aperta'

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) - Sono stati identificati cinque lanci provenienti dalla Striscia di Gaza settentrionale verso il territorio israeliano. Lo ha reso noto il portavoce dell'esercito israeliano, precisando che quattro razzi sono stati intercettati e uno è esploso in un'area aperta, senza procurare vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

