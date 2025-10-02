Mo | Idf ' 5 razzi lanciati da Gaza 4 intercettati e uno esploso in area aperta'

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) - Sono stati identificati cinque lanci provenienti dalla Striscia di Gaza settentrionale verso il territorio israeliano. Lo ha reso noto il portavoce dell'esercito israeliano, precisando che quattro razzi sono stati intercettati e uno è esploso in un'area aperta, senza procurare vittime.

Mo: Idf, 'distrutto un deposito con razzi e munizioni in Cisgiordania' - Le forze israeliane hanno localizzato e distrutto la scorsa notte un magazzino contenente 15 razzi nella Cisgiordania centrale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: fonti Gaza, 5 grattacieli distrutti dall'Idf nelle ultimi 3 giorni - Negli ultimi tre giorni, cinque grattacieli sono stati distrutti dall'esercito israeliano a Gaza City. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it