Mo | Formentini Lega ' chi non rispetta regole e incendia piazze uccide democrazia'
Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "La democrazia è fatta di regole e chi non rispetta le regole incendia le piazze, uccide la democrazia. Tornano i cattivi maestri. Definirsi anti-sionista vuol dire non riconoscere lo Stato di Israele, quello Stato di Israele che d'altronde nelle piazze tanti manifestanti dimostrano di volere cancellare, perché quando scandiscono ‘dal fiume al mare' non stanno dicendo che vogliono uno Stato per i palestinesi: stanno dicendo che vogliono cancellare l'esistenza dello Stato di Israele". Così il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari Esteri, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del ministro Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
