Mo | Bonelli ' da Israele atto di pirateria internazionale contro Flotilla'
Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ieri con atto un atto di pirateria internazionale la Marina militare Israeliana ha attaccato la Flotilla violando il diritto internazionale per l'ennesima volta, lei è venuto in aula ma non ha condannato un'atto di pirateria internazionale". Così Angelo Bonelli di Avs intervenendo in Aula dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera. Le imbarcazioni della Flotilla sono state "attaccate dai droni di matrice israeliana prima che arrivassero". "Secondo Meloni la Flotilla avrebbe pregiudicato il fragile equilibrio della pace. Perché non usa parole forti anche contro Netanyahu? C'è un'ipocrisia di fondo da cui non potete sfuggire". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: bonelli - israele
Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video
Guerra a Gaza, Bonelli (Avs): "Il Governo non revoca accordo militare con Israele, è complicità" – Il video
Mo: Bonelli, 'dichiarazioni ministri non fermano bombe, stop cooperazione militare con Israele'
Visto che fanno i saputelli, mandiamo a trattare con Israele, Bonelli, Fratoianni e la Schlein... e vediamo cosa risolvono... Robby Giusti #sarira - facebook.com Vai su Facebook
Il pacifista Bonelli vuole buttar giù i doni. E dichiarar guerra ad Israele. - X Vai su X
Mo: Bonelli, 'da Israele atto di pirateria internazionale contro Flotilla' - "Ieri con atto un atto di pirateria internazionale la Marina militare Israeliana ha attaccato la Flotilla violando il diritto internazionale per l'ennesima volta, lei è ven ... Si legge su iltempo.it
Mo: Bonelli, 'governo scarica responsabilità su Flotilla, Israele vuole provocare incidenti' - "Per la premier Meloni le barche della Flotilla rischiano di far saltare l’equilibrio del piano di pace in corso. lanuovasardegna.it scrive