Mo | Bonelli ' da Israele atto di pirateria internazionale contro Flotilla'

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ieri con atto un atto di pirateria internazionale la Marina militare Israeliana ha attaccato la Flotilla violando il diritto internazionale per l'ennesima volta, lei è venuto in aula ma non ha condannato un'atto di pirateria internazionale". Così Angelo Bonelli di Avs intervenendo in Aula dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera. Le imbarcazioni della Flotilla sono state "attaccate dai droni di matrice israeliana prima che arrivassero". "Secondo Meloni la Flotilla avrebbe pregiudicato il fragile equilibrio della pace. Perché non usa parole forti anche contro Netanyahu? C'è un'ipocrisia di fondo da cui non potete sfuggire". 🔗 Leggi su Iltempo.it

